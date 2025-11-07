Exportaciones panameñas alcanzan B/. 754.9 millones y mantienen tendencia al alza, asegura el MICI.

Las exportaciones panameñas muestran un desempeño sostenido, al alcanzar entre enero y septiembre de 2025 un valor acumulado de B/. 754.9 millones, lo que representa un aumento de B/. 34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el informe elaborado por la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), este resultado consolida la tendencia positiva que se ha mantenido durante todo el año y marca nuevamente el nivel más alto alcanzado para los primeros nueve meses del período 2010-2025.

“Los resultados confirman que nuestras exportaciones mantienen un crecimiento sostenido y diversificado, reflejo del esfuerzo de los productores panameños y del trabajo coordinado entre el sector público y privado”, subrayó al respecto el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El dinamismo exportador ha sido impulsado principalmente por productos del mar y del sector agroindustrial, que continúan ganando terreno en los mercados internacionales. El camarón congelado se mantiene como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, seguido por el banano (8.5%), que ajustó su participación tras los picos registrados a inicios de año, y el aceite de palma en bruto (6.7%). En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54.5% del total exportado.

Al analizar los datos por capítulos del Sistema Armonizado, se observa que los pescados y crustáceos continúan liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%). Estos sectores mantienen un comportamiento estable, generando empleos y aportando al desarrollo de distintas regiones productivas del país.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial, con un 15.7% de participación, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.5%). China, México, India, Costa Rica y Cuba se mantienen entre los mercados de mayor relevancia, mientras que Tailandia vuelve a posicionarse dentro de los diez principales destinos de exportación. En conjunto, estos mercados representan el 69.6% del total exportado, confirmando la estabilidad y diversificación de los vínculos comerciales de Panamá.

Al incluir las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales, como zonas francas y Panamá Pacífico, el total exportado entre enero y septiembre de 2025 alcanzó B/. 988.1 millones, superando en B/. 16.9 millones (1.7%) lo registrado en igual período de 2024. Las exportaciones desde estos regímenes sumaron B/. 233.2 millones, lo que representa una disminución del 6.9% en comparación con los B/. 250.5 millones reportados el año anterior. Aun así, el incremento en las exportaciones tradicionales permitió que el resultado global del sector se mantuviera en terreno positivo.