Revocan detención provisional a Abraham Rico Pineda en caso de blanqueo de capitales

En una audiencia realizada este lunes 2 de febrero, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención provisional dictada por una jueza de garantías contra Abraham Rico Pineda , de 33 años, imputado por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

En su lugar, el Tribunal impuso medidas cautelares distintas a la detención, entre ellas la retención domiciliaria ante el Ministerio Público, el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte en un plazo de 48 horas, la prohibición de comunicarse con otros imputados y con empresas vinculadas a esta causa, con excepción de su pareja, así como la colocación de un brazalete electrónico proporcionado por el Sistema Penitenciario.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal valoró los argumentos expuestos en la causa y concluyó que los elementos de convicción no se encuentran debidamente fortalecidos. Además, señaló que la defensa aportó elementos objetivos que permiten determinar que no se mantienen las mismas circunstancias para confirmar la medida cautelar de detención provisional.

Asimismo, el Tribunal indicó que no se presentó una explicación clara que justificara la complejidad de la investigación, y subrayó que deben existir elementos suficientes que sustenten la imposición de una detención provisional contra Rico Pineda.

Este proceso penal se inició el 30 de junio de 2023, tras la identificación de un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, denominado “Operación Jericó”.