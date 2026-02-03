Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Una grúa que transitaba por la Calle 50, próxima al cruce con vía Porras, se enganchó con cables del tendido eléctrico, lo que provocó la caída de al menos dos postes.
Se recomienda evitar esta ruta. pic.twitter.com/OZhn47iM4e