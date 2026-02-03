Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 13:09

Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar utilizar la Calle 50 debido a la caída de al menos dos postes eléctricos tras el paso de una grúa.

Grúa derriba postes en Calle 50.

Grúa derriba postes en Calle 50.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Una grúa que transitaba por la Calle 50, próxima al cruce con vía Porras, se enganchó con cables del tendido eléctrico, lo que provocó la caída de al menos dos postes.

Las autoridades recomiendan evitar esta ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018744315795697911&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS realiza en la Ciudad de la Salud, jornadas de colocación de catéter Tenckhoff para diálisis

Familiares de canadiense desaparecido con sus hijos en Bocas del Toro piden acelerar la investigación

Revocan detención provisional a Abraham Rico Pineda en caso de blanqueo de capitales

Recomendadas

Más Noticias