Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 13:40

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

Naturgy atiende una incidencia en calle 50 que provocó un corte de luz en sectores de Panamá Metro como San Francisco, vía Israel y vía Porras.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa Naturgy informó que su personal técnico se encuentra atendiendo una incidencia registrada en calle 50, la cual provocó la interrupción del suministro eléctrico en varios sectores de Panamá Metro.

De acuerdo con la información oficial, las áreas afectadas por el corte de energía incluyen:

  • Vía Israel
  • Calle 65, 67, 74, 75, 76 y 77 Este, en San Francisco
  • Vía Porras
  • Avenida Santa Elena
  • Avenida República de la India

Naturgy indicó que los trabajos se realizan con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, mientras se desarrollan las labores de evaluación y corrección de la falla.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas de precaución necesarias y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se estarán actualizando los avances sobre la atención de esta incidencia.

