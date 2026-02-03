Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

La empresa Naturgy informó que su personal técnico se encuentra atendiendo una incidencia registrada en calle 50, la cual provocó la interrupción del suministro eléctrico en varios sectores de Panamá Metro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Naturgy atiende incidencia en calle 50

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018754788822012307?s=20&partner=&hide_thread=false .@NaturgyPa informa que su personal está atendiendo incidencia en calle 50 que causó la interrupción de suministro eléctrico en vía Israel, calle 65, 67, 74, 75, 76, 77 Este San Francisco, vía Porras, avenida Santa Elena, y avenida República de la India en Panamá Metro. https://t.co/PKT7IbQ1ri pic.twitter.com/Llh0fGDNgG — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

De acuerdo con la información oficial, las áreas afectadas por el corte de energía incluyen:

Vía Israel

Calle 65, 67, 74, 75, 76 y 77 Este , en San Francisco

, en Vía Porras

Avenida Santa Elena

Avenida República de la India

Naturgy indicó que los trabajos se realizan con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, mientras se desarrollan las labores de evaluación y corrección de la falla.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas de precaución necesarias y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se estarán actualizando los avances sobre la atención de esta incidencia.