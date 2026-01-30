Naturgy refuerza la red eléctrica con mantenimiento en temporada seca

Naturgy, impulsa un plan integral de mantenimiento preventivo en toda su zona de concesión para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico. Durante la temporada seca, el polvo, salitre y partículas ambientales se acumulan en los equipos, lo que podría generar interrupciones. La compañía realiza el lavado de aislamiento en líneas energizadas, un proceso especializado que limpia la red sin cortar el suministro. "Cada acción es una apuesta por la continuidad y el bienestar de los clientes", destacan desde Naturgy, priorizando la energía de sus usuarios.