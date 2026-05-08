Concurso Nacional de Oratoria 2026 invita a la juventud a redefinir la era digital y encontrar en la inteligencia artificial oportunidades para revolucionar Panamá

El Concurso Nacional de Oratoria se enorgullece en anunciar su 21.ª edición, un hito que celebra dos décadas de impacto transformador en la educación y el liderazgo juvenil de Panamá.

Este año, el certamen abordará el tema: “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá” , presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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El Concurso Nacional de Oratoria +Móvil–MEDUCA ha sido mucho más que una competencia; se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo integral y profesional de la juventud panameña, brindando un espacio para fortalecer el liderazgo, el pensamiento crítico y la comunicación.

En esta edición, la organización invita a los participantes a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada del talento humano, potenciando la creatividad, la innovación y el análisis crítico. Más allá del avance tecnológico, el verdadero desafío consiste en formar líderes capaces de utilizar estas herramientas con ética, responsabilidad y visión de futuro.

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Con miras a esta edición número 21, la plataforma educativa hace un llamado a los jóvenes a pensar, proponer y liderar. Además de ser usuarios de la tecnología, los estudiantes son protagonistas de su desarrollo y pueden convertir herramientas digitales en soluciones concretas para enfrentar los desafíos sociales, educativos, legales, económicos y ambientales de Panamá.

Impacto del concurso en 20 años

A lo largo de estas dos décadas, el concurso ha logrado:

Impactar a más de 850,000 estudiantes , incentivando el desarrollo de habilidades de comunicación, liderazgo y pensamiento crítico.

, incentivando el desarrollo de habilidades de comunicación, liderazgo y pensamiento crítico. Capacitar a más de 12,000 docentes , fortaleciendo la calidad educativa en el país.

, fortaleciendo la calidad educativa en el país. Involucrar a más de 300 centros educativos de nivel medio , promoviendo el intercambio de ideas entre estudiantes de distintas regiones.

, promoviendo el intercambio de ideas entre estudiantes de distintas regiones. Construir un legado cultural mediante el fortalecimiento del arte de la oratoria y la reflexión sobre temas de interés nacional.

Impulsar el liderazgo juvenil, ofreciendo una plataforma para que los jóvenes expresen sus ideas y propuestas para el futuro de Panamá.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de abril al 30 de mayo para estudiantes de nivel medio de colegios oficiales y particulares del país.

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El formulario de inscripción y las bases del concurso están disponibles en: www.oratoria.com.pa El sitio web también ofrece material informativo relacionado con el tema de esta edición.

Proceso clasificatorio

El concurso inicia con la etapa interna en los colegios. Los centros educativos con más de 25 estudiantes inscritos podrán presentar hasta tres finalistas al concurso regional.

Esta modalidad busca elevar el nivel competitivo antes de la fase de preselección nacional.

Para este año habrá 61 cupos en la Preselección Nacional. La cantidad de cupos por región educativa podrá variar según el número de centros inscritos.

De los participantes clasificados, se seleccionarán los 15 mejores oradores, quienes avanzarán a la gran final, programada para el domingo 22 de noviembre.

Academia Nacional de Oratoria

La Academia Nacional de Oratoria brindará entrenamiento especializado a los finalistas y docentes asesores mediante talleres prácticos, seminarios y charlas magistrales.

Entre los temas que se abordarán destacan:

Inteligencia artificial

Tecnología y semiconductores

Ciberseguridad

Manejo de redes sociales

Carreras STEAM

Gramática y redacción

Investigación y pensamiento crítico

Proyección escénica y manejo de escenario

Economía y finanzas

Medio ambiente y políticas públicas

Derechos humanos y gobernanza

Liderazgo y marca personal

Comunicación en medios

Trabajo en equipo y estructura de discursos

Organización del concurso

El Concurso Nacional de Oratoria es un proyecto ESG de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, y cuenta con la coorganización del Ministerio de Educación, además del respaldo de instituciones gubernamentales, empresas privadas, misiones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con el fortalecimiento de la educación y el liderazgo juvenil en Panamá.