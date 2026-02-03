Cierran el cruce de Calle 50 y Vía Porras por caída de postes eléctricos

Permanece cerrado el cruce de calle 50 y vía Porras , luego de que postes del tendido eléctrico cayeran tras un incidente en el que una grúa que transportaba un equipo pesado se enganchó con los cables eléctricos.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, específicamente de la Estación Ricardo Arango, junto a personal técnico de Naturgy, quienes trabajan en la atención de la incidencia y en la evaluación de los daños.

Cierre vial en calle 50 y vía Porras por caída de postes eléctricos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018769205378925039?s=20&partner=&hide_thread=false Continúa cerrado el cruce de calle 50 y vía Porras, donde postes del tendido eléctrico cayeron luego de que una grúa que transportaba un equipo pesado se enganchara con los cables.



Bomberos de la Estación Ricardo Arango y personal de Naturgy atienden incidencia.



Usar rutas… pic.twitter.com/8JeTm8nnQa — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

La Policía de Tránsito se mantiene en el área brindando asistencia a los conductores y coordinando la circulación vehicular, mientras continúan las labores de seguridad y remoción.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en sitio, ya que el cierre se mantendrá hasta que se garantice la seguridad vial y eléctrica en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.