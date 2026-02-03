Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 14:46

Cierran el cruce de Calle 50 y Vía Porras por caída de postes eléctricos

El cruce de calle 50 y vía Porras permanece cerrado tras la caída de postes eléctricos. Bomberos, Naturgy y la Policía de Tránsito atienden la incidencia.

Cierre en Calle 50 está cerrado

Cierre en Calle 50 está cerrado

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Permanece cerrado el cruce de calle 50 y vía Porras, luego de que postes del tendido eléctrico cayeran tras un incidente en el que una grúa que transportaba un equipo pesado se enganchó con los cables eléctricos.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, específicamente de la Estación Ricardo Arango, junto a personal técnico de Naturgy, quienes trabajan en la atención de la incidencia y en la evaluación de los daños.

Cierre vial en calle 50 y vía Porras por caída de postes eléctricos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018769205378925039?s=20&partner=&hide_thread=false

La Policía de Tránsito se mantiene en el área brindando asistencia a los conductores y coordinando la circulación vehicular, mientras continúan las labores de seguridad y remoción.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en sitio, ya que el cierre se mantendrá hasta que se garantice la seguridad vial y eléctrica en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate proyecto de ley que regula el acogimiento familiar

Recomendadas

Más Noticias