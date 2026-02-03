Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 16:06

Caída de postes en Calle 50: autoridades establecen desvíos viales debido a trabajos eléctricos

Las autoridades indicaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad tras la caída de postes en Calle 50.

Caída de postes en Calle 50: autoridades establecen desvíos viales debido a trabajos eléctricos.

Caída de postes en Calle 50: autoridades establecen desvíos viales debido a trabajos eléctricos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades informaron que, tras la caída de dos postes de luz en Calle 50 causada por el impacto de una grúa contra el tendido eléctrico, se han establecido desvíos en la Calle 57 de San Francisco y la Avenida Belisario Porras.

Asimismo, indicaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, a pesar de que los postes cayeron sobre varios automóviles. Por su parte, la empresa Naturgy realiza labores para restablecer el servicio eléctrico, trabajos que podrían extenderse hasta por cinco horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018787353800978541&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate proyecto de ley que regula el acogimiento familiar

Recomendadas

Más Noticias