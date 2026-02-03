Caída de postes en Calle 50: autoridades establecen desvíos viales debido a trabajos eléctricos.

Las autoridades informaron que, tras la caída de dos postes de luz en Calle 50 causada por el impacto de una grúa contra el tendido eléctrico, se han establecido desvíos en la Calle 57 de San Francisco y la Avenida Belisario Porras.
El cruce entre Calle 50 y vía Porras sigue cerrado por labores de remoción de cableado, luego de que una grúa derribó dos postes del tendido eléctrico.— Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026
La @policiadepanama mantiene desvíos en el lugar, y recomienda a los conductores utilizar rutas alternas. pic.twitter.com/je7OBjvmce