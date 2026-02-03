Agroferias del IMA: lista de lugares del 4 y 5 de febrero de 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de agroferias correspondientes al miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, con puntos de venta habilitados tanto en Panamá como en el interior del país.
Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.
Agroferias del IMA – miércoles 4 de febrero de 2026
Los Santos
-
Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé
Chiriquí
-
Rancho en Isla Sevilla, distrito de David
Panamá Este
-
Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo
Veraguas
- Cancha Techada de Loma de Quebo, distrito de Mariato
- Casa Comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, distrito de Cañazas
Panamá Oeste
-
Casa Cultural de Punta Chame, distrito de Chame
Agroferias del IMA – jueves 5 de febrero de 2026
Los Santos
-
Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí
Chiriquí
-
Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba
Panamá Este
-
Wuacuco, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
Panamá
-
Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá
Veraguas
-
Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná
Panamá Oeste
-
Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján
Coclé
-
Parque Santa Rita, distrito de Antón
Darién
-
Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana
El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.