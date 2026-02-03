Agroferias del IMA: lista de lugares del 4 y 5 de febrero de 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) publicó el calendario oficial de agroferias correspondientes al miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, con puntos de venta habilitados tanto en Panamá como en el interior del país.

Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.

Agroferias del IMA – miércoles 4 de febrero de 2026

Los Santos

Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé

Chiriquí

Rancho en Isla Sevilla, distrito de David

Panamá Este

Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo

Veraguas

Cancha Techada de Loma de Quebo, distrito de Mariato

Casa Comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, distrito de Cañazas

Panamá Oeste

Casa Cultural de Punta Chame, distrito de Chame

Agroferias del IMA – jueves 5 de febrero de 2026

Los Santos

Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí

Chiriquí

Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba

Panamá Este

Wuacuco, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Panamá

Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá

Veraguas

Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná

Panamá Oeste

Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

Coclé

Parque Santa Rita, distrito de Antón

Darién

Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana

El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.