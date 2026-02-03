Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 14:04

Agroferias del IMA: lista de lugares del 4 y 5 de febrero de 2026

Consulta el calendario de agroferias del IMA para el 4 y 5 de febrero de 2026. Conoce los puntos de venta en Panamá y el interior del país.

Agroferias del IMA

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de agroferias correspondientes al miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, con puntos de venta habilitados tanto en Panamá como en el interior del país.

Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.

Agroferias del IMA – miércoles 4 de febrero de 2026

Los Santos

  • Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé

Chiriquí

  • Rancho en Isla Sevilla, distrito de David

Panamá Este

  • Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo

Veraguas

  • Cancha Techada de Loma de Quebo, distrito de Mariato
  • Casa Comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, distrito de Cañazas

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Punta Chame, distrito de Chame

Agroferias del IMA – jueves 5 de febrero de 2026

Los Santos

  • Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba

Panamá Este

  • Wuacuco, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Panamá

  • Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá

Veraguas

  • Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

Coclé

  • Parque Santa Rita, distrito de Antón

Darién

  • Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana

El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.

