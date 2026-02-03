MiAmbiente ordena cierre temporal del Parque Nacional Altos de Campana

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) ordenó el cierre temporal del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana en Panamá Oeste, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que se registran en el área.

Aviso de SINAPROC y MiAmbiente

La decisión responde a un aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que alertó sobre fuertes ráfagas de viento y lluvias, las cuales han provocado la caída de ramas y aumentan el riesgo para quienes visitan el parque.

MiAmbiente reiteró que la seguridad de los visitantes es prioridad y señaló que se estará informando oportunamente sobre la reapertura del área protegida, una vez mejoren las condiciones climáticas.