MiAmbiente: auditoría a la mina de Donoso avanza y tendrá resultados finales en abril

El ministro de Ambiente ( MiAmbiente ), Juan Carlos Navarro, informó que la auditoría integral a la mina ubicada en Donoso se encuentra en pleno desarrollo y que sus resultados finales estarán listos en el mes de abril, lo que permitirá conocer con precisión lo ocurrido en esta operación minera.

MiAmbiente: informes preliminares ya fueron publicados

El ministro Navarro explicó que el proceso está a cargo de una empresa de calidad internacional, contratada para realizar una auditoría completa que evalúa los distintos componentes ambientales, técnicos y administrativos de la mina. Detalló que la auditoría ya ha entregado dos informes preliminares, los cuales fueron publicados de inmediato en el sitio web de la enntidad.

Según el titular de MiAmbiente, esta acción responde al compromiso del Gobierno con la transparencia y el acceso a la información, en cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho ciudadano a conocer asuntos ambientales de interés público.

Juan Carlos Navarro (1) Ministro de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro. TReporta

Información clave para enfrentar un problema heredado

El ministro subrayó que, una vez concluido el proceso de auditoría en abril, el país contará con información veraz y documentada sobre lo ocurrido en la mina, lo que permitirá tomar decisiones responsables para enfrentar esta situación.

Igualmente calificó el caso de la mina de Donoso como uno de los problemas heredados que ha debido asumir la actual administración del presidente José Raúl Mulino, al igual que otros temas complejos en materia ambiental.

“Esta auditoría nos dará las herramientas necesarias para enfrentar el problema con datos reales y no con especulaciones”, enfatizó el ministro, reiterando que el proceso continuará desarrollándose de manera técnica, objetiva y transparente.