MiAmbiente brinda atención médica a fauna silvestre herida

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) , a través de la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, brindó atención médica especializada a varios ejemplares silvestres durante las últimas horas, como parte de su labor permanente de rescate, rehabilitación y protección de la biodiversidad en Panamá.

Entre los casos atendidos figura un loro, el primer animal ingresado a la clínica en lo que va del año, que resultó gravemente herido tras ser impactado por una pelota de golf. El ave presentó una pérdida considerable de sangre y múltiples lesiones que requirieron atención inmediata.

Actualmente, el ejemplar se encuentra en periodo de convalecencia, con evolución clínica favorable, alimentándose por sí solo y bajo observación constante del equipo veterinario, aunque su pronóstico aún es reservado.

MiAmbiente brindó atención médica a un loro herido

image

De igual forma, el personal especializado atiende a cinco neonatos de muleto, recién nacidos, que requieren cuidados intensivos y alimentación asistida debido a su corta edad. Por tratarse de animales altamente sensibles y dependientes, su evolución será monitoreada de manera continua.

Otro de los rescates atendidos corresponde a una cría de puma, reportada inicialmente como el presunto hallazgo de una cría de ocelote en el sector de Higueronal, distrito de Chepo. Tras la evaluación en sitio, el médico veterinario confirmó que se trataba de un puma juvenil, el cual fue trasladado de inmediato a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre para su valoración clínica.

El Ministerio de Ambiente reiteró que la tenencia de animales silvestres es ilegal, representa un grave riesgo tanto para las personas como para la fauna, y afecta directamente los esfuerzos de conservación y protección de las especies en el país. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de fauna silvestre en riesgo a las autoridades competentes.