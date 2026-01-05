Dirigente Jaime Caballero: Sistema Penitenciario aclara audio viral y anuncia investigación interna

El Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario informaron que mantienen una investigación interna tras la difusión en redes sociales de un audio grabado por el dirigente sindical, Jaime Caballero , recluido en el Centro Penitenciario La Mega Joya.

Sistema Penitenciario: investigación en curso y aclaraciones oficiales

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este lunes 5 de enero de 2026, las autoridades indicaron que la investigación se desarrolla conforme a los protocolos establecidos, luego de que en el audio se realizaran acusaciones relacionadas con supuestos malos tratos y falta de atención.

No obstante, el Ministerio de Gobierno aclaró que es falso que el privado de libertad haya permanecido sin ropa de cama o que haya sido trasladado a un supuesto “cuarto frío”, señalando además que en los centros penitenciarios del país no existen áreas con las características descritas en el material difundido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008245943905161594?s=20&partner=&hide_thread=false El Sistema @PenitenciarioPA informó que ha iniciado una investigación por un audio difundido en redes sociales del dirigente sindical Jaime Caballero, recluido en la Mega Joya, y aclaró que es falso que éste haya permanecido sin ropa de cama o haya sido trasladado a un supuesto… pic.twitter.com/gHcLt8rPWh — Telemetro Reporta (@TReporta) January 5, 2026

El comunicado también precisa que todas las solicitudes realizadas por los familiares de Caballero para el ingreso de valores y artículos permitidos han sido debidamente aprobadas, conforme a los procedimientos vigentes y respaldadas por las actas administrativas correspondientes.

Orden, sanciones y convivencia penitenciaria

Las autoridades reiteraron que el orden y la convivencia pacífica dentro de los centros penitenciarios son una responsabilidad compartida entre todos los privados de libertad. En ese sentido, advirtieron que cualquier intento de desestabilizar los pabellones o alterar el funcionamiento regular de los centros conlleva sanciones disciplinarias, incluida, de ser necesario, la suspensión temporal de visitas mientras se desarrollan las investigaciones.

Finalmente, el Ministerio de Gobierno y el Sistema Penitenciario reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, el debido proceso y la transparencia, exhortando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.