Dirigente Jaime Caballero: Sistema Penitenciario aclara audio viral y anuncia investigación interna

El Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario informaron que mantienen una investigación interna tras la difusión en redes sociales de un audio grabado por el dirigente sindical, Jaime Caballero, recluido en el Centro Penitenciario La Mega Joya.
Sistema Penitenciario: investigación en curso y aclaraciones oficiales
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este lunes 5 de enero de 2026, las autoridades indicaron que la investigación se desarrolla conforme a los protocolos establecidos, luego de que en el audio se realizaran acusaciones relacionadas con supuestos malos tratos y falta de atención.
No obstante, el Ministerio de Gobierno aclaró que es falso que el privado de libertad haya permanecido sin ropa de cama o que haya sido trasladado a un supuesto “cuarto frío”, señalando además que en los centros penitenciarios del país no existen áreas con las características descritas en el material difundido.
El comunicado también precisa que todas las solicitudes realizadas por los familiares de Caballero para el ingreso de valores y artículos permitidos han sido debidamente aprobadas, conforme a los procedimientos vigentes y respaldadas por las actas administrativas correspondientes.
Orden, sanciones y convivencia penitenciaria
Las autoridades reiteraron que el orden y la convivencia pacífica dentro de los centros penitenciarios son una responsabilidad compartida entre todos los privados de libertad. En ese sentido, advirtieron que cualquier intento de desestabilizar los pabellones o alterar el funcionamiento regular de los centros conlleva sanciones disciplinarias, incluida, de ser necesario, la suspensión temporal de visitas mientras se desarrollan las investigaciones.
Finalmente, el Ministerio de Gobierno y el Sistema Penitenciario reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, el debido proceso y la transparencia, exhortando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.