Policía Municipal refuerza operativos contra cobro ilegal en espacios públicos

La Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá reactivó los operativos contra el cobro ilegal por el uso del espacio público, una práctica que afecta a conductores y peatones en distintos puntos de la ciudad.

Durante las acciones, las autoridades retuvieron a varios “bien cuidaos” que exigían dinero de manera indebida, y reiteraron que toda persona que incurra en esta actividad será sancionada, conforme a las normativas municipales vigentes.

La entidad recordó que ningún ciudadano está obligado a pagar dinero en la vía pública por estacionarse o transitar en espacios públicos.

— Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

“ Nadie puede exigirte dinero ni intimidarte en la vía pública ”, advirtió la Policía Municipal a través de un comunicado.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de prácticas, ya que el cobro ilegal no solo constituye una falta administrativa, sino que en muchos casos viene acompañado de amenazas o actos de intimidación.

La Alcaldía de Panamá aseguró que estos operativos se mantendrán de forma permanente, como parte de las acciones para recuperar el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos en la capital.