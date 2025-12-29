Alcaldía de Panamá habilita puntos de acopio para arbolitos naturales de Navidad

La Alcaldía de Panamá hizo un llamado a las personas que adquirieron arbolitos naturales de Navidad para que los lleven a los puntos de acopio habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, como parte de una gestión de residuos responsable y sostenible en el Distrito Capital.
Campaña “Déjame, pero no me quemes”
El objetivo de la campaña “Déjame, pero no me quemes” es prevenir incendios a cielo abierto, evitar la propagación del fuego y reducir la contaminación ambiental, así como impedir que los arbolitos sean abandonados en calles, aceras, basureros improvisados o arrojados a ríos y quebradas.
Puntos de acopio habilitados por la Alcaldía de Panamá
Los puntos de recolección estarán ubicados en:
- Cinta Costera (Calidonia)
- Atlapa (San Francisco)
- Leafsinc (Multiplaza)
- USMA (Betania)
- Arena Roberto Durán (Juan Díaz)
- Panamá Compost (Río Abajo)
- Junta Comunal de Don Bosco
- Junta Comunal de Las Cumbres
- Plaza Princesa de Gales (Panamá Norte)
- Sede del Ministerio de Ambiente (Albrook)
- Parque Norte (Chilibre)
Uso del material reciclado
La Alcaldía explicó que el pino triturado será reutilizado como:
- Controlador de malezas
- Conservador de la humedad del suelo
- Componente de sustratos
- Material para oxigenar y mejorar el drenaje en procesos de reforestación
- Apoyo en el mantenimiento de áreas verdes y parques públicos
En esta campaña participan los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y empresas privadas.