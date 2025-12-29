Alcaldía de Panamá habilita puntos de acopio para arbolitos naturales de Navidad

La Alcaldía de Panamá hizo un llamado a las personas que adquirieron arbolitos naturales de Navidad para que los lleven a los puntos de acopio habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, como parte de una gestión de residuos responsable y sostenible en el Distrito Capital.

La entidad recordó que las quemas de arbolitos están prohibidas mediante el Decreto Alcaldicio N.°001-2018 del 11 de enero de 2018, debido a que el humo generado por las incineraciones es altamente contaminante, además de que los árboles de pino están clasificados como material inflamable, lo que representa un riesgo para la seguridad.

Campaña “Déjame, pero no me quemes”

El objetivo de la campaña “Déjame, pero no me quemes” es prevenir incendios a cielo abierto, evitar la propagación del fuego y reducir la contaminación ambiental, así como impedir que los arbolitos sean abandonados en calles, aceras, basureros improvisados o arrojados a ríos y quebradas.

Puntos de acopio habilitados por la Alcaldía de Panamá

image

Los puntos de recolección estarán ubicados en:

Cinta Costera (Calidonia)

Atlapa (San Francisco)

Leafsinc (Multiplaza)

USMA (Betania)

Arena Roberto Durán (Juan Díaz)

Panamá Compost (Río Abajo)

Junta Comunal de Don Bosco

Junta Comunal de Las Cumbres

Plaza Princesa de Gales (Panamá Norte)

Sede del Ministerio de Ambiente (Albrook)

Parque Norte (Chilibre)

Uso del material reciclado

La Alcaldía explicó que el pino triturado será reutilizado como:

Controlador de malezas

Conservador de la humedad del suelo

Componente de sustratos

Material para oxigenar y mejorar el drenaje en procesos de reforestación

Apoyo en el mantenimiento de áreas verdes y parques públicos

En esta campaña participan los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y empresas privadas.