Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos.

Por Ana Canto La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, desarticuló un grupo criminal dedicado a robos a mano armada y al hurto de vehículos en la ciudad capital, como parte del operativo Lock25.

Te puede interesar: La Policía no participó en operativo de demolición de monumento chino, reitera director

Las diligencias de allanamiento se realizaron de forma simultánea en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia, donde fueron aprehendidas siete personas, presuntamente vinculadas a estos delitos, los cuales quedaron registrados en cámaras de videovigilancia y difundidos en redes sociales.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse