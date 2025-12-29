Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 17:15

Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos

Durante el operativo de la Policía Nacional y el Ministerio Público se logró recuperar un vehículo con denuncia por robo.

Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos.

Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, desarticuló un grupo criminal dedicado a robos a mano armada y al hurto de vehículos en la ciudad capital, como parte del operativo Lock25.

Las diligencias de allanamiento se realizaron de forma simultánea en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia, donde fueron aprehendidas siete personas, presuntamente vinculadas a estos delitos, los cuales quedaron registrados en cámaras de videovigilancia y difundidos en redes sociales.

Durante el operativo, las autoridades también lograron recuperar un vehículo con denuncia por robo, que será incorporado a las investigaciones en curso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005748142830952670&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional niega participación en demolición del monumento chino en Arraiján

Policía Nacional captura a alias "Chinin", uno de los más buscados por pandillerismo

Policía Nacional se deslinda de demolición del monumento Chino cerca del Puente de Las Américas

Recomendadas

Más Noticias