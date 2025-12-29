Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos.

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, desarticuló un grupo criminal dedicado a robos a mano armada y al hurto de vehículos en la ciudad capital, como parte del operativo Lock25.
Las diligencias de allanamiento se realizaron de forma simultánea en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia, donde fueron aprehendidas siete personas, presuntamente vinculadas a estos delitos, los cuales quedaron registrados en cámaras de videovigilancia y difundidos en redes sociales.
Durante el operativo, las autoridades también lograron recuperar un vehículo con denuncia por robo, que será incorporado a las investigaciones en curso.
