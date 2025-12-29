La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Riquelme Javier De Gracia, alias “Chinin”, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo en el sector de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito. Por su captura se ofrecía una recompensa de B/. 2,000.00.
Panamá Nacionales - 29 de diciembre de 2025 - 12:57
Policía Nacional captura a alias "Chinin", uno de los más buscados por pandillerismo
La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Riquelme Javier De Gracia, alias “Chinin”, en el sector de Pan de Azúcar.
En esta nota: