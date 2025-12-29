Minsa inaugura Centro Comunitario de Promoción de Salud en Juan Díaz

El Ministerio de Salud ( Minsa ) , en conjunto con la Junta Comunal de Juan Díaz, inauguró este lunes el primer Centro Comunitario de Promoción de Salud y Bienestar en la comunidad de El Guayabito #2, un espacio orientado a fortalecer el autocuidado, los estilos de vida saludables y el desarrollo comunitario.

Este nuevo centro beneficiará a una población estimada de 10 mil adultos mayores del corregimiento de Juan Díaz, principalmente residentes de la comunidad de El Guayabito.

MINSA abre centro comunitario en Juan Díaz

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa y representante del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la promoción de la salud y el cuidado mutuo son pilares fundamentales para alcanzar el bienestar integral de la población.

"Durante muchos años nos hemos concentrado en el enfoque asistencial, y es importante que las comunidades, con el apoyo de los gobiernos locales, refuercen acciones que permitan a la población empoderarse del cuidado de su propia salud", expresó González.

Por su parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud del Minsa, explicó que el centro estará abierto a todos los miembros de la comunidad, quienes podrán recibir atención, educación en salud, realizar actividad física y participar en talleres de manejo de emociones.

Servicios que brindará el centro de salud

Iglesias detalló que el centro brindará servicios permanentes, enfocados en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, entre ellos:

Fisioterapia permanente, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Promotores de salud, orientados al acompañamiento comunitario

Educadores para la salud, encargados de jornadas educativas y preventivas

Asimismo, indicó que esta iniciativa se replicará en otras regiones del país, con el respaldo de los gobiernos locales, para acercar los servicios de salud a las comunidades.

Durante la jornada inaugural, se brindaron servicios médicos gratuitos, como toma de glucosa, medición de presión arterial, talla y peso, además de charlas de prevención, en coordinación con el Minsa.