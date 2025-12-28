IFARHU, concurso general de becas 2026: ¿Cuándo será la apertura del programa?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que en enero se abrirá el Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media, universidad y posgrado interesados en preinscribirse en el programa.
El concurso es uno de los principales mecanismos de apoyo educativo en el país y permite a miles de estudiantes panameños acceder a un respaldo económico para continuar sus estudios.
Concurso General de Becas 2026 por el IFARHU: promedios para aplicar
El IFARHU detalló los promedios académicos mínimos requeridos según el nivel educativo:
- Primaria, Premedia y Media:
Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.
- Primer ingreso universitario:
Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.
- Continuación de carrera universitaria (Licenciatura):
Índice académico a partir de 2.0 en escala de 3.0 en la carrera que cursa actualmente.
- Posgrados y Maestrías:
Índice académico a partir de 2.0 en escala de 3.0 en la Licenciatura previa al posgrado o maestría.
¿Pueden participar estudiantes extranjeros?
El IFARHU informó que sí pueden participar estudiantes extranjeros, siempre que certifiquen haber residido en Panamá por 10 años o más, mediante un documento emitido por el Servicio Nacional de Migración.
Recomendación para los aspirantes
La institución recomendó a los estudiantes y acudientes mantener su documentación académica actualizada y estar atentos a los canales oficiales del IFARHU, donde se publicarán los requisitos completos, fechas específicas y el procedimiento de preinscripción.