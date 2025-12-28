Demolición del monumento chino forma parte de la renovación del mirador, asegura alcaldesa de Arraiján

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, defendió la decisión de demoler el monumento chino ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, asegurando que la medida respondió exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad ciudadana.

Peñalba reiteró que su principal responsabilidad es proteger la vida y la integridad de las personas que visitan los espacios públicos del distrito, por lo que —tras evaluaciones técnicas— se determinó que la estructura representaba un riesgo estructural.

Según explicó la administración municipal, la decisión de remover el monumento fue preventiva, ante la imposibilidad de permitir que una estructura comprometida pusiera en peligro a familias, visitantes y turistas que frecuentan el mirador.

"La administración municipal no puede permitir que una estructura comprometida represente un peligro. Prevenir accidentes es una obligación de un gobierno responsable", sostiene el comunicado.

La Alcaldía de Arraiján indicó que esta acción permitirá dar inicio a la renovación integral del Mirador del Puente de las Américas, considerado un punto emblemático y la cara de entrada a Panamá Oeste y al distrito de Arraiján.

El proyecto busca convertir el área en un espacio moderno, seguro y apto para el disfrute de todos, bajo estándares actualizados de seguridad y ordenamiento urbano.

La alcaldesa subrayó que la gestión municipal continuará trabajando con respeto, orden y compromiso, priorizando en todo momento el bienestar colectivo y la seguridad ciudadana, en medio del debate generado a nivel nacional por la demolición del monumento.