MINSA anuncia jornada para tramitar carnet blanco y verde este 29 y 30 de diciembre

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 se realizará una feria de carnet blanco y carnet verde en el Centro de Salud de Paraíso, ubicado en Ancón, a partir de las 7:00 a.m.
