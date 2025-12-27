Panamá Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 15:28

MINSA anuncia jornada para tramitar carnet blanco y verde este 29 y 30 de diciembre

El MINSA informó que se pondrá a disposición un bus de transporte gratuito para el traslado de los interesados en el trámite de carnet blanco y verde.

La feria de carnet blanco y verde del MINSA.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 se realizará una feria de carnet blanco y carnet verde en el Centro de Salud de Paraíso, ubicado en Ancón, a partir de las 7:00 a.m.

Requisitos para el carnet blanco

Carnet blanco

  • Para trámite del certificado de buena salud
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Traer muestra de heces en envases adecuado
  • 1 foto tamaño carnet
  • Tarjeta de vacunación
  • Costo de B/. 30.00

Carnet verde

  • Para trámite de carnet verde para manipuladores de alimentos
  • Copia de cédula o pasaporte
  • 2 foto tamaño carnet
  • Copia de carnet blanco vigente
  • Costo: B/. 15.00

El MINSA también informó que se pondrá a disposición un bus de transporte gratuito para el traslado de los interesados desde Albrook hasta el Centro de Salud de Ancón.

