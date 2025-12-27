Panamá Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 11:04

Reválidas 2026: ¿debe ir el estudiante en uniforme? Esto dice el MEDUCA

El MEDUCA anunció que el lunes 29 de diciembre iniciarán las inscripciones para las clases de reválidas 2026 a nivel nacional.

Inicia el proceso de reválidas 2026.

Ana Canto
El lunes 29 de diciembre iniciarán las inscripciones para las clases de reválidas 2026 del Ministerio de Educación (MEDUCA), dirigidas a estudiantes de premedia y media que reprobaron menos de tres asignaturas durante el año académico 2025.

Reválidas 2026: costo, proceso y centros educativos

El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) tiene un costo de B/.7.00 por asignatura, y los padres de familia podrán matricular a sus acudidos en cualquiera de los 85 centros educativos habilitados por las autoridades a nivel nacional.

Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de su plantel de origen y cumplir con las normas internas del centro educativo en el que sean inscritos.

Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.

Calendario de reválidas 2026

  • Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
  • Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
  • Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
  • Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
  • Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
  • Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.
