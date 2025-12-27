Chitré Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 09:52

MOP anuncia cierres temporales en Chitré por montajes en la avenida Carmelo Spadafora

El MOP exhorta a los conductores a transitar con precaución y respetar la señalización instalada en el área de intervención.

Trabajos del MOP en el Intercambiador de Chitré.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes y usuarios de las ciudades de Chitré y La Villa de Los Santos que se estarán realizando trabajos de montaje de la estructura metálica del paso peatonal elevado en la avenida Carmelo Spadafora, como parte del proyecto del intercambiador de Chitré.

Las labores se llevarán a cabo el domingo 28 de diciembre de 2025, en horario de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., en el sector de El Churrasco.

Durante la ejecución de los trabajos, la vía registrará cierres temporales por períodos cortos, con suspensión momentánea del flujo vehicular, por lo que la circulación se mantendrá de forma intermitente mientras se realizan las maniobras.

El MOP exhorta a los conductores a transitar con precaución, respetar la señalización instalada en el área de intervención y seguir las indicaciones del personal de apoyo.

