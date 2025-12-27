Panamá Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 12:00

Decomisan presunta droga con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen

La Policía Nacional informó que la carga incautada en el Aeropuerto de Tocumen, que contenía presunta droga, tenía como destino final Australia.

Decomisan presunta droga con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen.

Decomisan presunta droga con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Tras diligencias de allanamiento, unidades de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, incautaron presunta sustancia ilícita que se encontraba oculta en pequeños cilindros, almacenados en una bodega del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Policía informó que la carga con la presunta droga tenía como destino final Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2004957152113275396&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en Panamá

Tiendas del IMA estarán cerradas a nivel nacional hasta el 2 de enero de 2026

IFARHU iniciará proceso de préstamos educativos y esto debes saber para aplicar

Recomendadas

Más Noticias