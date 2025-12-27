Decomisan presunta droga con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen.

Tras allanamientos, la @policiadepanama Nacional y el Ministerio Público incautaron presunta sustancia ilícita que se encontraba oculta en pequeños cilindros almacenados en una bodega del Aeropuerto Internacional de Tocumen.



La Policía informó que la bolsa con la presunta droga… pic.twitter.com/qiRZZhq7zE