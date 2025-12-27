Decomisan presunta droga con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen.

Tras diligencias de allanamiento, unidades de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, incautaron presunta sustancia ilícita que se encontraba oculta en pequeños cilindros, almacenados en una bodega del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
