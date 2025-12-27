¡Mónica Lee se compromete! La ex Calle 7 le dio el "sí" a su novio, César Brathwaite

Felicidades a los novios! La excompetidora y campeona de Calle 7 Panamá, Mónica Lee, se comprometió con su novio César Brathwaite, con quien mantenía una relación de varios años.
La pedida de mano ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Mónica, este viernes, quien, entre lágrimas y una emoción evidente, aceptó la propuesta.
Mónica y César se conocieron en el campo de batalla de Calle 7, cuando ambos formaban parte del programa como competidores, dando inicio a una historia que hoy celebra un nuevo capítulo.