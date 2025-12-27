Calle 7 Panamá Entretenimiento -  27 de diciembre de 2025 - 13:22

¡Mónica Lee se compromete! La ex Calle 7 le dio el "sí" a su novio, César Brathwaite

Mónica Lee y César Barthwaite, reconocidos en la farándula panameña, comparten en redes sociales contenido auténtico y cercano.

Felicidades a los novios! La excompetidora y campeona de Calle 7 Panamá, Mónica Lee, se comprometió con su novio César Brathwaite, con quien mantenía una relación de varios años.

La pareja, reconocida en la farándula panameña, comparte en redes sociales contenido auténtico y cercano, donde se muestran sólidos y apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales.

La pedida de mano ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Mónica, este viernes, quien, entre lágrimas y una emoción evidente, aceptó la propuesta.

Mónica y César se conocieron en el campo de batalla de Calle 7, cuando ambos formaban parte del programa como competidores, dando inicio a una historia que hoy celebra un nuevo capítulo.

