Calle 7 Panamá: Furia roja arrasa y extiende su dominio en la temporada 27

La competencia de Calle 7 Panamá , temporada 27, correspondiente al 24 de marzo de 2026, dejó una jornada cargada de intensidad, emociones y dominio claro en la pista. El equipo Furia continúa imparable, consolidándose como el rival a vencer, mientras que el equipo amarillo sigue sin encontrar la fórmula para reaccionar.

Calle 7 Panamá: Furia domina y deja en crisis a los amarillos

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "~ LA FURIAFURIOSA ~ . . Qué temporada esta teniendo la FURIA, donde están ganando sin cesar con una FIEBRE que no ve COMO levantar vuelo. Con errores desde los novatos hasta los experimentados y sin su capitana para que los defienda… ¿qué tendrá que hacer los amarillos para recuperarse esta temporada? Ya que vemos a una FURIA♥firme, unida y entrenando con mucha garra y corazón " View this post on Instagram

Con una actuación sólida, el equipo rojo volvió a imponerse en la prueba final de 300 puntos, reafirmando su dominio en la competencia. Su desempeño ha sido consistente, mostrando coordinación, resistencia y una clara ventaja tanto en estrategia como en ejecución.

Este miércoles 25 de marzo continúa la competencia a las 4:00 p.m. en las pantallas de Telemetro.

Lo que no viste en Calle 7 Panamá: Tensión en la competencia