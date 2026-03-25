Calle 7 Panamá: Furia roja arrasa y extiende su dominio en la temporada 27

La competencia de Calle 7 Panamá, temporada 27, correspondiente al 24 de marzo de 2026, dejó una jornada cargada de intensidad, emociones y dominio claro en la pista. El equipo Furia continúa imparable, consolidándose como el rival a vencer, mientras que el equipo amarillo sigue sin encontrar la fórmula para reaccionar.
Calle 7 Panamá: Furia domina y deja en crisis a los amarillos
Con una actuación sólida, el equipo rojo volvió a imponerse en la prueba final de 300 puntos, reafirmando su dominio en la competencia. Su desempeño ha sido consistente, mostrando coordinación, resistencia y una clara ventaja tanto en estrategia como en ejecución.
Este miércoles 25 de marzo continúa la competencia a las 4:00 p.m. en las pantallas de Telemetro.
Lo que no viste en Calle 7 Panamá: Tensión en la competencia