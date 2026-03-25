Rocío Dúrcal: a 20 años de su muerte, su voz sigue viva en millones de corazones

Este miércoles 25 de marzo, se cumple 20 años desde la partida de Rocío Dúrcal , pero su legado musical continúa intacto, resonando en generaciones que crecieron con sus canciones y en nuevos oyentes que descubren su inconfundible voz.

Conocida como “La Reina de las Rancheras”, la artista española logró conquistar América Latina con interpretaciones que se volvieron himnos del amor, el desamor y la nostalgia.

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Rocío Dúrcal: 20 años de su muerte y su legado musical

Temas como:

"Como tu mujer"

“Amor eterno”

“La gata bajo la lluvia”

“Costumbres”

siguen siendo parte del repertorio emocional de millones de personas, especialmente en países como México y Panamá.

Embed - Rocío Dúrcal - Como tu mujer

Su estrecha colaboración con el compositor Juan Gabriel fue clave para consolidar una carrera llena de éxitos.

Un legado que trasciende el tiempo

La cantante Rocío Dúrcal falleció el 25 de marzo de 2006 a causa de cáncer uterino; sin embargo, continúa siendo un referente de la música romántica en español. Su estilo, elegancia y capacidad interpretativa la convirtieron en una de las voces más queridas del mundo hispano.

Presencia vigente

Hoy, sus canciones siguen sonando en:

Plataformas digitales

Emisoras de radio

Reuniones familiares y celebraciones

demostrando que su música no pasa de moda.