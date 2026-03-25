Arrestan a Yailin La Más Viral con armas sin permiso en República Dominicana

Arrestan a Yailin La Más Viral

La rapera Yailin La Más Viral fue arrestada el martes en Santo Domingo Este por portar armas de fuego sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional.

La artista fue detenida mientras se trasladaba en un vehículo de lujo, acompañada por otras dos personas que no han sido identificadas por las autoridades.

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Según el informe policial, Yailin se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad al momento del operativo.

Armas decomisadas a Yailin La Más Viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036601972669751417?s=20&partner=&hide_thread=false La rapera Yailin La Más Viral fue arrestada este martes por llevar dos pistolas sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional de República Dominicana.



La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de… pic.twitter.com/SDEqc0xIbR — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

Durante la inspección, las autoridades incautaron:

Una pistola Glock 19 (quinta generación) con selector de disparo, cargador y dos cápsulas

con selector de disparo, cargador y dos cápsulas Una pistola Zoraki, con cargador y cinco cápsulas

Caso en investigación

Tras su arresto, la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar:

La procedencia de las armas

Posibles implicaciones legales

Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene en fase investigativa.

FUENTE: EFE