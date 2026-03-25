Arrestan a Yailin La Más Viral con armas sin permiso en República Dominicana

La rapera Yailin La Más Viral fue arrestada el martes en Santo Domingo Este por portar armas de fuego sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional.
Según el informe policial, Yailin se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad al momento del operativo.
Armas decomisadas a Yailin La Más Viral
Durante la inspección, las autoridades incautaron:
- Una pistola Glock 19 (quinta generación) con selector de disparo, cargador y dos cápsulas
- Una pistola Zoraki, con cargador y cinco cápsulas
Caso en investigación
Tras su arresto, la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar:
- La procedencia de las armas
- Posibles implicaciones legales
Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene en fase investigativa.
FUENTE: EFE