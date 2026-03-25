República Dominicana Entretenimiento -  25 de marzo de 2026 - 11:19

Arrestan a Yailin La Más Viral con armas sin permiso en República Dominicana

La rapera Yailin La Más Viral fue detenida en Santo Domingo con armas sin permiso. Esto es lo que se sabe del caso.

Arrestan a Yailin La Más Viral 

Arrestan a Yailin La Más Viral 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La rapera Yailin La Más Viral fue arrestada el martes en Santo Domingo Este por portar armas de fuego sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional.

La artista fue detenida mientras se trasladaba en un vehículo de lujo, acompañada por otras dos personas que no han sido identificadas por las autoridades.

Según el informe policial, Yailin se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad al momento del operativo.

Armas decomisadas a Yailin La Más Viral

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Durante la inspección, las autoridades incautaron:

  • Una pistola Glock 19 (quinta generación) con selector de disparo, cargador y dos cápsulas
  • Una pistola Zoraki, con cargador y cinco cápsulas

Caso en investigación

Tras su arresto, la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar:

  • La procedencia de las armas
  • Posibles implicaciones legales

Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene en fase investigativa.

FUENTE: EFE

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