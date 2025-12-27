IFARHU iniciará proceso de préstamos educativos y esto debes saber para aplicar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará en enero de 2026 los procesos de solicitud de préstamos educativos dirigidos a estudiantes que cursen los niveles de educación primaria, premedia y media.

El objetivo del préstamo educativo del IFARHU es ofrecer apoyo económico a padres de familia y acudientes, con el fin de asegurar la continuidad del proceso educativo de sus hijos, contribuyendo a su formación académica de manera ininterrumpida y en condiciones adecuadas.

Este beneficio está destinado a cubrir gastos vinculados al proceso educativo, permitiendo solicitar recursos para el pago de mensualidades, matrícula, transporte, así como la adquisición de útiles escolares y otros insumos necesarios.

Asimismo, los solicitantes podrán utilizar el préstamo para cancelar compromisos económicos pendientes con los centros educativos correspondientes al año electivo.

Los préstamos educativos cuentan con un plazo de hasta 15 años y una tasa de interés del 3 %.

Para más información, los interesados puede ingresar al sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/ o comunicarse a los números 502-4436|37|38|39|40|41|42|43