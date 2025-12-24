Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 10:53

Tercer PASE-U 2025: IFARHU espera confirmar beneficiarios para iniciar el pago en enero

El IFARHU informó que el pago del PASE-U para los estudiantes que aprobaron el año escolar podría realizarse en enero de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) indicó que en enero de 2026 podría iniciar el pago del programa PASE-U para los estudiantes que aprobaron el año escolar 2025.

Antes de efectuar el desembolso, será necesario confirmar, en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA), la cifra oficial de beneficiarios.

PASE-U: causales de cancelación o suspensión del beneficio

  • Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.
  • Expulsión del estudiante.
  • No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.
  • Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.
  • La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
  • Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.
  • Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.
  • Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.
