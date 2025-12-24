Tercer PASE-U 2025: IFARHU espera confirmar beneficiarios para iniciar el pago en enero

El Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) indicó que en enero de 2026 podría iniciar el pago del programa PASE-U para los estudiantes que aprobaron el año escolar 2025.
PASE-U: causales de cancelación o suspensión del beneficio
- Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.
- Expulsión del estudiante.
- No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.
- Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.
- La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
- Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.
- Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.
- Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.