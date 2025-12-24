Mundial 2026: Gobierno alista estrategia para proyectar a Panamá ante el mundo

El Gobierno Nacional explora el desarrollo de un Plan País que permita promover la cultura, la imagen y las ventajas competitivas de Panamá, en el marco de su participación en la Copa Mundial 2026 .

Con este objetivo, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, lideró una reunión de coordinación con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), así como con el cuerpo diplomático de los países donde Panamá disputará sus partidos como parte del Grupo L.

El encuentro, realizado en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán; el cónsul de Panamá en Houston, Estados Unidos, Manuel Salerno; y José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.

Durante la reunión se abordaron temas como la elaboración de un Plan de Trabajo País, el diseño de estrategias de comunicación, la identificación de necesidades de refuerzo de recurso humano en sedes clave, la creación de una aplicación para fanáticos panameños y el establecimiento de mecanismos de acompañamiento técnico y atención de emergencias.

Asimismo, con base en la experiencia de la participación de Panamá en su primer Mundial de Fútbol, Rusia 2018, las autoridades evalúan la realización de actividades conjuntas en las ciudades sede, antes y durante el torneo, así como activaciones culturales en Fan Fest y Pop-Ups, y la preparación de consulados móviles.

Para el próximo 5 de enero, se tiene prevista otra reunión de seguimiento a las acciones emprendidas, que contemplan el respaldo necesario a los miembros de la selección nacional.