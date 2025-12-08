Mundial 2026 Internacionales -  8 de diciembre de 2025 - 13:30

Rumbo al Mundial 2026: alcalde de Nueva York invita a reunirse con la comunidad panameña de la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York lanzó una invitación para conocer el vecindario donde reside una de las comunidades panameñas más numerosas del estado.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Zohran Mamdani, lanzó una invitación a residentes y visitantes para que conozcan el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, donde reside una de las comunidades panameñas más numerosas del estado.

Asimismo, invitó a visitar el local Michelle's Cocktail Lounge, ubicado en la avenida Bedford 2294.

La invitación del nuevo alcalde se ha extendido también a nueve de los países que disputarán sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Nueva York. La lista incluye a Brasil, Ecuador, Alemania, Marruecos, Senegal, Francia, Noruega e Inglaterra.

Mundial 2026: calendario de partidos de la selección de Panamá

  • Miércoles 17 de junio: Ghana vs. Panamá, Toronto, Canadá.
  • Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia, Toronto, Canadá.
  • Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra, Nueva York, Estados Unidos.
