Rumbo al Mundial 2026: alcalde de Nueva York invita a reunirse con la comunidad panameña de la ciudad

Alcalde de Nueva York invita a reunirse con la comunidad panameña rumbo al Mundial 2026.

Por Ana Canto El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Zohran Mamdani, lanzó una invitación a residentes y visitantes para que conozcan el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, donde reside una de las comunidades panameñas más numerosas del estado.

Asimismo, invitó a visitar el local Michelle's Cocktail Lounge, ubicado en la avenida Bedford 2294.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse