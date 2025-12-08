Rumbo al Mundial 2026: alcalde de Nueva York invita a reunirse con la comunidad panameña de la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Zohran Mamdani, lanzó una invitación a residentes y visitantes para que conozcan el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, donde reside una de las comunidades panameñas más numerosas del estado.
La invitación del nuevo alcalde se ha extendido también a nueve de los países que disputarán sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Nueva York. La lista incluye a Brasil, Ecuador, Alemania, Marruecos, Senegal, Francia, Noruega e Inglaterra.
Mundial 2026: calendario de partidos de la selección de Panamá
- Miércoles 17 de junio: Ghana vs. Panamá, Toronto, Canadá.
- Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia, Toronto, Canadá.
- Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra, Nueva York, Estados Unidos.