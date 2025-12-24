Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 11:46

ATTT suspende cierres de carriles en la Panamericana y vías principales por fin de año

La ATTT aplicará esta disposición a lo largo de la carretera Panamericana, desde La Espiga hasta la frontera con Paso Canoas.

@ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que desde este miércoles hasta el viernes 26 de diciembre y desde las 12:01 a.m. del 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación.

Esta disposición aplicará a lo largo de la carretera Panamericana, desde La Espiga hasta la frontera con Paso Canoas, así como en la intersección con el Corredor Sur, hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

De igual forma, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial, entre ellas la avenida Domingo Díaz, avenida Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro y avenida Israel.

