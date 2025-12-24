ATTT suspende cierres de carriles en la Panamericana y vías principales por fin de año.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que desde este miércoles hasta el viernes 26 de diciembre y desde las 12:01 a.m. del 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación.
De igual forma, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial, entre ellas la avenida Domingo Díaz, avenida Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro y avenida Israel.