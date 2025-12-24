ATTT suspende cierres de carriles en la Panamericana y vías principales por fin de año. @ATTT

Por Ana Canto La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que desde este miércoles hasta el viernes 26 de diciembre y desde las 12:01 a.m. del 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación.

Esta disposición aplicará a lo largo de la carretera Panamericana, desde La Espiga hasta la frontera con Paso Canoas, así como en la intersección con el Corredor Sur, hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

