Licencia de conducir: ATTT autoriza 34 escuelas de manejo para el curso teórico y práctico

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgó la resolución de autorización a 34 escuelas de manejo que cumplieron, durante el año 2025, con todos los requisitos legales, técnicos y operativos exigidos para continuar impartiendo cursos teóricos y prácticos a los aspirantes a obtener su licencia de conducir.

La ceremonia de entrega contó con la participación de representantes de estas instituciones formadoras, a quienes la ATTT reconoció por su compromiso con la educación vial y la mejora continua de sus procesos de enseñanza.

Este acto reviste especial importancia, ya que marca la reactivación de un proceso que permanecía inactivo por más de 20 años, fortaleciendo la supervisión, regulación y actualización del sector de formación de conductores en el país.

"Nos reunimos para reconocer a las escuelas de manejo que, en este año 2025, han cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos para continuar operando dentro del sector. Este logro no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso con la seguridad vial y con la formación responsable de los futuros conductores", destacó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

Reducción de siniestros viales

Panamá mantiene su compromiso con la meta establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de reducir en un 50% los siniestros viales para el año 2030, y en este esfuerzo las escuelas de manejo representan un actor fundamental en la prevención, educación y formación de conductores capacitados.

La ATTT reiteró su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con estas instituciones, con el objetivo de fortalecer la enseñanza, promover buenas prácticas y avanzar hacia un país con menos accidentes y una movilidad más segura para todos.