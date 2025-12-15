Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 10:15

ATTT lanza jornada de arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre

La ATTT activó la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10% para conductores con deudas desde B/.100.00. Conoce fechas, horarios y sedes.

ATTT lanza jornada de arreglo de pago 

ATTT lanza jornada de arreglo de pago 

ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desarrolla del 15 al 30 de diciembre la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10%, una iniciativa que permite a los conductores ponerse al día con sus compromisos de tránsito antes de finalizar el año.

La jornada está dirigida a conductores nacionales y extranjeros que mantengan deudas iguales o mayores a B/.100.00, y se realiza tanto en Panamá como en diversas provincias del país.

Horarios de atención por la ATTT

La ATTT informó que la atención se brindará en los horarios regulares:

  • Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Miércoles 24 de diciembre: horario especial hasta la 1:00 p.m.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATTTPanama/status/2000554526743638298?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, algunas sucursales abrirán el sábado 27 de diciembre, mientras que el sábado 20 de diciembre permanecerán cerradas debido al duelo nacional.

Llamado a los conductores

La entidad exhortó a los usuarios a aprovechar esta facilidad de pago, que representa una oportunidad para regularizar deudas con un desembolso inicial reducido, cerrar el año sin pendientes y evitar sanciones futuras.

“Es el momento de ponerse al día y cerrar el año con paso firme”, destacó la ATTT.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT coloca 16 multas y remueve 12 vehículos con grúa en Punta Pacífica

Director del IMA confirma detención por venta de cupos en Naviferias

MOP anuncia trabajos viales en Calle Belén, Tocumen, desde esta semana

Recomendadas

Más Noticias