ATTT lanza jornada de arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desarrolla del 15 al 30 de diciembre la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10%, una iniciativa que permite a los conductores ponerse al día con sus compromisos de tránsito antes de finalizar el año.
La jornada está dirigida a conductores nacionales y extranjeros que mantengan deudas iguales o mayores a B/.100.00, y se realiza tanto en Panamá como en diversas provincias del país.
Horarios de atención por la ATTT
La ATTT informó que la atención se brindará en los horarios regulares:
- Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Miércoles 24 de diciembre: horario especial hasta la 1:00 p.m.
Además, algunas sucursales abrirán el sábado 27 de diciembre, mientras que el sábado 20 de diciembre permanecerán cerradas debido al duelo nacional.
Llamado a los conductores
La entidad exhortó a los usuarios a aprovechar esta facilidad de pago, que representa una oportunidad para regularizar deudas con un desembolso inicial reducido, cerrar el año sin pendientes y evitar sanciones futuras.
“Es el momento de ponerse al día y cerrar el año con paso firme”, destacó la ATTT.