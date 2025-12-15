Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 10:39

MOP anuncia trabajos viales en Calle Belén, Tocumen, desde esta semana

El MOP indicó que las labores se realizarán del martes 16 al miércoles 17 de diciembre, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., en Calle Belén, Tocumen.

Ana Canto
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a usuarios, residentes y comerciantes de Calle Belén, en el corregimiento de Tocumen, que se estarán ejecutando trabajos de colocación de carpeta asfáltica en un punto crítico ubicado frente al supermercado Mr. Precio.

Las labores se realizarán del martes 16 al miércoles 17 de diciembre, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., sobre la avenida José Agustín Arango, frente a la parada Belén I y en la intersección con Villa Belén.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía, el MOP solicita a los conductores atender las instrucciones del personal de seguridad vial, respetar la señalización colocada en el área de trabajo, utilizar las vías alternas y mantener una velocidad máxima de 30 km/h en el perímetro cercano a la zona intervenida.

