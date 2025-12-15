Feria de las Flores y del Café 2026 en Boquete: fechas, atractivos y premios

Del 7 al 18 de enero del 2026, el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, abrirá sus puertas a miles de visitantes con la celebración de la Feria Internacional de las Flores y del Café, uno de los eventos culturales y turísticos más emblemáticos del país.
Esta feria combina tradición, cultura y naturaleza, ofreciendo una experiencia única que resalta la belleza de Panamá y el talento de sus productores, artesanos y artistas.
Durante los días de feria, los asistentes podrán disfrutar de jardines espectaculares, exhibiciones florales, el aroma y sabor del mejor café del mundo, artesanías únicas, presentaciones musicales, atracciones para toda la familia y un ambiente que solo Boquete sabe regalar.
Gran premio y experiencia familiar en la Feria de las Flores y del Café
Como parte de los atractivos del evento, los organizadores anunciaron que el gran premio de entrada será un automóvil cero kilómetros, sumando emoción a una experiencia ya cargada de color y tradición.
La Feria Internacional de las Flores y del Café se ha consolidado como un punto de encuentro para nacionales y extranjeros, impulsando el turismo interno, la economía local y el orgullo por las tradiciones panameñas.
“Es la forma perfecta de empezar el 2026 rodeado de naturaleza, cultura y momentos inolvidables”, destacaron los organizadores, quienes invitan a las familias a planificar su visita con anticipación.