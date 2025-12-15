Encuentran muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Destacados líderes políticos, actores y figuras de la industria cinematográfica expresaron este lunes su conmoción tras conocerse la muerte del director estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, quienes fueron hallados sin vida el domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama manifestó en la red social X que él y su esposa Michelle se encontraban “desconsolados por el trágico fallecimiento” del cineasta y su pareja. “Los logros de Rob en cine y televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas de nuestra cultura”, escribió.

Obama agregó que, más allá de su obra, Reiner creía profundamente en la bondad de las personas y trabajó durante toda su vida para reflejar esa convicción.

Por su parte, la exvicepresidenta Kamala Harris señaló que la obra del director “impactó a generaciones de estadounidenses” y que sus personajes, diálogos e imágenes forman parte de la identidad cultural del país.

Reacciones tras muerte de Rob Reiner

Director estadounidense Rob Reiner (i) y su esposa Michele Singer Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2013 del director estadounidense Rob Reiner (i) y su esposa Michele Singer posando a su llegada al estreno de 'The Wolf Of Wall Street', en el Teatro Ziegfeld en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Peter Foley

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó sentirse “con el corazón roto” al conocer la noticia y describió a Reiner como “el genio de gran corazón detrás de muchas de las historias clásicas que amamos”.

El actor James Woods, quien trabajó con Reiner en Ghosts of Mississippi, lamentó la muerte de su “buen amigo” y destacó que las diferencias políticas nunca afectaron su relación personal.

Investigación en curso

Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto junto a su esposa en su vivienda de Los Ángeles. De acuerdo con medios locales, los cuerpos presentaban heridas compatibles con arma blanca, y el caso es investigado como homicidio por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La revista People informó que las autoridades manejan la hipótesis de que el presunto responsable sería uno de los hijos de la pareja, información que aún se encuentra bajo investigación oficial.

Hijo del reconocido comediante y director Carl Reiner, Rob Reiner fue ganador de premios Emmy por su actuación en la serie All in the Family. Nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

FUENTE: EFE