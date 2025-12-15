Sorteo del Gordito del Zodiaco de diciembre se realizará este viernes

Sorteo del Gordito del Zodiaco de diciembre. loteria nacional

Por Ana Canto El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de diciembre se jugará el viernes 19 de diciembre, informó la Lotería Nacional de Panamá, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

