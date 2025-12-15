Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  15 de diciembre de 2025 - 11:44

Sorteo del Gordito del Zodiaco de diciembre se realizará este viernes

El sorteo del Gordito del Zodiaco del 19 de diciembre de 2025, lo puedes ver a través de las plataformas digitales de Telemetro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de diciembre se jugará el viernes 19 de diciembre, informó la Lotería Nacional de Panamá, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Gordito del Zodiaco de diciembre: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco del 19 de diciembre de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

