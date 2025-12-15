Nuevas palabras RAE Actualidad -  15 de diciembre de 2025 - 11:18

La RAE incorpora nuevos términos en la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española

Ana Canto
Por Ana Canto

En la edición en línea del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) ya se pueden consultar todos los términos recientemente añadidos, entre ellos crudivorismo, microteatro, milenial o turismofobia.

También se incluyen palabras del ámbito de la física, como gravitón; de la química, como termoquímico; y del área médica, como cuperosis, narcoléptico y ovulatorio.

Palabras nuevas en el Diccionario de la Lengua Española

  • Engelamiento
  • Engelante
  • Voz directo,
  • Brutal (magnífico’ o ‘maravilloso).
  • Chapar (cerrar un establecimiento)
  • Eco (ecografía
  • Marcianada (hecho raro, extravagante o disparatado)
  • Alfombra mágica
  • Foto de familia
  • Juguete roto
  • Meter o poner la directa
  • Loguearse (acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos).
  • Gif
  • Hashtag
  • Mailing
  • Streaming
  • Morro (nombrar a un niño o muchacho)
  • Cubetera (recipiente con hielo para mantener frías las botellas)
