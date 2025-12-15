La RAE incorpora nuevos términos en la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española.

En la edición en línea del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) ya se pueden consultar todos los términos recientemente añadidos, entre ellos crudivorismo, microteatro, milenial o turismofobia.
Palabras nuevas en el Diccionario de la Lengua Española
- Engelamiento
- Engelante
- Voz directo,
- Brutal (magnífico’ o ‘maravilloso).
- Chapar (cerrar un establecimiento)
- Eco (ecografía
- Marcianada (hecho raro, extravagante o disparatado)
- Alfombra mágica
- Foto de familia
- Juguete roto
- Meter o poner la directa
- Loguearse (acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos).
- Gif
- Hashtag
- Mailing
- Streaming
- Morro (nombrar a un niño o muchacho)
- Cubetera (recipiente con hielo para mantener frías las botellas)