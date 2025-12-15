Desfile de Navidad City of Stars 2025 reunió a 350 mil personas y generó más de $10 millones

Panamá brilló más que nunca este domingo con la asistencia de unas 350 mil personas al Desfile de Navidad City of Stars 2025, organizado por la Alcaldía de Panamá en la Calle 50, consolidándose como el evento cultural y familiar de mayor impacto del año.

La actividad no solo llenó de luces, música y espíritu navideño la ciudad, sino que también dejó un aporte económico superior a los 10 millones de dólares, dinamizando diversos sectores productivos a nivel nacional.

Luces, cultura y participación masiva en el Desfile de Navidad

El desfile contó con la participación de 30 carrozas, 40 bandas musicales y 52 delegaciones culturales, que recorrieron 3.5 kilómetros de la ruta, impregnando de color, alegría y energía navideña a la capital.

Además, más de 10 mil personas formaron parte activa del evento como integrantes de las distintas delegaciones, convirtiendo a City of Stars en una verdadera fiesta de inclusión y participación ciudadana.

Inversión pública y privada impulsa la economía

La Alcaldía de Panamá destinó un presupuesto de 400 mil dólares para la organización, logística, decoración de la ruta y actividades artísticas desarrolladas durante todo el mes de diciembre.

Por su parte, la empresa privada invirtió cerca de 2 millones de dólares de forma directa, activando una amplia cadena económica que incluyó la confección de carrozas, contratación de mano de obra panameña —diseñadores, artistas y técnicos—, compra de materiales, transporte y logística, beneficiando de manera directa a más de 10 mil hogares.

A esto se suma una inyección económica superior a los 3 millones de dólares en sectores como hotelería, restaurantes, transporte, seguridad privada y microempresarios, impactados por la llegada de asistentes de todo el país.

Producción televisiva y derrama económica adicional

La industria televisiva involucrada en la transmisión del desfile realizó una inversión cercana a los 2 millones de dólares en producción nacional e internacional, transmisión y movilización de equipos técnicos.

Asimismo, se generaron más de 3 millones de dólares adicionales por la actividad económica relacionada con los más de 300 mil asistentes que se desplazaron desde distintos puntos del país para disfrutar del evento.

Otros 1.5 millones de dólares se destinaron a la entrega de insumos como agua, alimentos, juguetes y artículos promocionales, fortaleciendo el componente social del festival.

Seguridad y proyección internacional

Más de 5 mil unidades de seguridad participaron en el operativo del desfile, garantizando el orden y el disfrute seguro de las familias asistentes.

A este impacto económico y social se suma la promoción internacional de la ciudad de Panamá como destino turístico, destacando su capacidad organizativa y su potencial para atraer inversiones y eventos de gran escala.

El Festival Navideño City of Stars 2025 se consolida así como un motor económico, cultural y social, con un enfoque centrado en la familia, los valores navideños y el significado de Jesús como el salvador del mundo, posicionándose como el evento con mayor retorno económico y social del año.