Anuncian cierres en Calle 50 por el Desfile de Navidad 2025 de este domingo

Anuncian varios cierres en Calle 50 por el Desfile de Navidad 2025.

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el Desfile de Navidad de la ciudad de Panamá, organizado por la Alcaldía de Panamá en la Calle 50, con la participación de empresas privadas y entidades estatales. Se espera la asistencia de al menos 300 mil personas.

Cierres viales por el Desfile de Navidad

Las autoridades informaron que los cierres de calles se realizarán de manera escalonada para facilitar el montaje de carrozas, el desarrollo del evento y las labores de limpieza.

Sábado 13 de diciembre, desde las 10:00 p.m.

Se cerrará la calle Aquilino de la Guardia, desde la Torre Bicsa en la avenida Balboa hasta el semáforo de la Calle 50, para el estacionamiento y armado de carrozas.

Domingo 14 de diciembre, a las 12:00 a.m.

Se efectuará el cierre de la intersección de la avenida Federico Boyd con Calle 50, desde este punto hasta el semáforo de Banisi.

Domingo 14 de diciembre, a las 6:00 a.m.

Se cerrará la calle Uruguay, desde la entrada del hotel Le Méridien en la avenida Balboa hasta la estación Delta de la Calle 50.

Posteriormente, se realizarán cierres progresivos desde Banisi hasta la Plaza New York.

A las 12:00 m.d. del domingo 14, el cierre de la Calle 50 será total, desde la Vía Porras, y se mantendrá hasta las 2:00 a.m. del lunes 15 de diciembre, cuando se prevé culminen las labores de limpieza.

Además, la intersección de la Vía Porras con la avenida Cincuentenario permanecerá cerrada para el desmontaje de las carrozas, hasta las 5:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Desfile de Navidad en Calle 50: horario, ruta y más detalles

El desfile, programado para iniciar a las 3:00 p.m., recorrerá desde la intersección de Calle 50 con Calle Elvira Méndez, en Bella Vista, hasta la Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco.