Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el Desfile de Navidad de la ciudad de Panamá, organizado por la Alcaldía de Panamá. Para este evento, se espera la asistencia de más de 300 mil personas en la Calle 50.

El desfile contará con más de 92 delegaciones y tres bandas internacionales.

Bajo el lema “City of Stars”, el evento será transmitido a nivel nacional e internacional, incluyendo diversos pases a través de la cadena de televisión estadounidense Univisión.

Desfile de Navidad en Calle 50: horario, ruta y más detalles

El desfile, programado para iniciar a las 3:00 p.m., recorrerá desde la intersección de Calle 50 con Calle Elvira Méndez, en Bella Vista, hasta la Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco.

1 tarima de transmisión

1 gradería para personas con discapacidad

6 centros de acopio de basura

10 camiones recolectores

12 graderías para el público

20 torres de iluminación

32 puntos de recolección de desechos

150 quioscos para microempresarios

200 baños portátiles públicos

280 colaboradores de limpieza

3,500 vallas de contención

Además, el municipio informó que niños de distintas partes del país podrán disfrutar del desfile. Gracias al apoyo de voluntarios y de la empresa privada, se les brindará transporte gratuito y alimentación.

Una vez concluido el evento, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ejecutará un operativo de limpieza en toda la ruta del desfile.