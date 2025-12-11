Lista oficial de precios del combustible en Panamá hasta el 26 de diciembre de 2025

Habrá una disminución en los precios de los combustibles líquidos en Panamá a partir de este viernes 12 de diciembre.



Los precios por galón en las provincias de Panamá y Colón serán los siguientes:



- $3.26 la gasolina de 95 octanos.



- $2.98 la gasolina 91 octanos.



- $3.04 el…