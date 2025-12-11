Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 18:00

Lista oficial de precios del combustible en Panamá hasta el 26 de diciembre de 2025

De acuerdo con el listado oficial, el combustible en Panamá presentará una leve disminución hasta el 26 de diciembre de 2025.

Ana Canto
Conozca los nuevos precios del combustible en Panamá. De acuerdo con el listado oficial, la gasolina de 91 octanos redujo su precio en 13 centavos por galón; la de 95 octanos disminuyó 9 centavos; mientras que el diésel registró una significativa reducción de 23 centavos.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.864
  • 91 octanos: 0.808
  • Diésel: 0.806

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.866
  • 91 octanos: 0.811
  • Diésel: 0.808

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.872
  • 91 octanos: 0.816
  • Diésel: 0.814

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.880
  • 91 octanos: 0.824
  • Diésel: 0.822

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.888
  • 91 octanos: 0.832
  • Diésel: 0.830

Volcán

  • 95 octanos: 0.890
  • 91 octanos: 0.835
  • Diésel: 0.832

Changuinola

  • 95 octanos: 0.914
  • 91 octanos: 0.859
  • Diésel: 0.856
