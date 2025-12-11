Lista oficial de precios del combustible en Panamá hasta el 26 de diciembre de 2025

Conozca los nuevos precios del combustible en Panamá. De acuerdo con el listado oficial, la gasolina de 91 octanos redujo su precio en 13 centavos por galón; la de 95 octanos disminuyó 9 centavos; mientras que el diésel registró una significativa reducción de 23 centavos.
- 95 octanos: 0.864
- 91 octanos: 0.808
- Diésel: 0.806
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.866
- 91 octanos: 0.811
- Diésel: 0.808
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.872
- 91 octanos: 0.816
- Diésel: 0.814
Las Tablas
- 95 octanos: 0.880
- 91 octanos: 0.824
- Diésel: 0.822
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.888
- 91 octanos: 0.832
- Diésel: 0.830
Volcán
- 95 octanos: 0.890
- 91 octanos: 0.835
- Diésel: 0.832
Changuinola
- 95 octanos: 0.914
- 91 octanos: 0.859
- Diésel: 0.856