IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre para Panamá y Panamá Oeste

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre, dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.

Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

Calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1999099044522594351?s=20&partner=&hide_thread=false Muchos veragüenses aprovecharon las NaviFerias del IMA en Santiago



Santiago Mall#ConPasoFirme pic.twitter.com/MpWC65zfDx — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 11, 2025

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

Cancha techada de Bejuco, Chame

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural

Panamá

Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre

Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Tienda del Pueblo Frigo San Antonio

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz

Martes 16 de diciembre

Colón

Parque Central de Nombre de Dios

Campo Deportivo de Fútbol de Palenque Cabecera

Parque Central de María Chiquita

Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

Terrenos de la Feria del Mar, Isla Colón

Panamá Oeste

Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito

Jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

Plaza Town Center, Arraiján

Estacionamientos en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, Las Garzas de Pacora

Mega Mall, Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

Soloy

Sabanitas

Hato Julí

Comarca Emberá Wounaan

Lajas Blancas

Comarca Madugandí

Mandugandí

Viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

Agroindistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Ñürum

Comarca Emberá Wounaan

Puerto Indio

Comarca Naso Tjer Di

Bonyic

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veraguas, Arraiján

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Maje Emberá Drúa

Majé Emberá

¿Qué incluyen las cajas navideñas del IMA?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1999097843982696509?s=20&partner=&hide_thread=false Aquí está el calendario oficial de las NaviFerias del IMA, correspondiente a la semana del 15 al 19 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/ohxaJOFrcw — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 11, 2025

El IMA informó que las tradicionales cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluyen:

1 jamón picnic

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

1 lata de piña en rodajas o aceite

5 libras de arroz

1 libra de azúcar

La institución reafirmó que mantiene este cronograma para apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a alimentos tradicionales a precios solidarios.