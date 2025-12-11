IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre para Panamá y Panamá Oeste

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre, dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.
Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.
Calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, Chame
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre
- Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz
Martes 16 de diciembre
Colón
- Parque Central de Nombre de Dios
- Campo Deportivo de Fútbol de Palenque Cabecera
- Parque Central de María Chiquita
- Frente a la Aduana de Portobelo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
- Terrenos de la Feria del Mar, Isla Colón
Panamá Oeste
-
Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
-
Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito
Jueves 18 de diciembre
Panamá Oeste
- Plaza Town Center, Arraiján
- Estacionamientos en la entrada de Hato Montaña, Arraiján
Panamá Este
- Plaza Pacora Gardens, Las Garzas de Pacora
- Mega Mall, Nuevo Tocumen
Comarca Ngäbe Buglé
- Soloy
- Sabanitas
- Hato Julí
Comarca Emberá Wounaan
-
Lajas Blancas
Comarca Madugandí
-
Mandugandí
Viernes 19 de diciembre
Comarca Ngäbe Buglé
- Agroindistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Ñürum
Comarca Emberá Wounaan
-
Puerto Indio
Comarca Naso Tjer Di
-
Bonyic
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veraguas, Arraiján
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia
Comarca Maje Emberá Drúa
- Majé Emberá
¿Qué incluyen las cajas navideñas del IMA?
El IMA informó que las tradicionales cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluyen:
- 1 jamón picnic
- Maíz pilado
- Sal
- Guandú en lata
- 1 lata de piña en rodajas o aceite
- 5 libras de arroz
- 1 libra de azúcar
La institución reafirmó que mantiene este cronograma para apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a alimentos tradicionales a precios solidarios.