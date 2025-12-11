Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 08:10

IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre para Panamá y Panamá Oeste

Consulta las fechas y lugares de las Naviferias del IMA del 15 al 19 de diciembre. Conoce los puntos y qué incluyen las cajas navideñas a B/.15.00.

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre, dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.

Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

Calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Bejuco, Chame
  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre
  • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
  • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz

Martes 16 de diciembre

Colón

  • Parque Central de Nombre de Dios
  • Campo Deportivo de Fútbol de Palenque Cabecera
  • Parque Central de María Chiquita
  • Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
  • Terrenos de la Feria del Mar, Isla Colón

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito

Jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

  • Plaza Town Center, Arraiján
  • Estacionamientos en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

  • Plaza Pacora Gardens, Las Garzas de Pacora
  • Mega Mall, Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

  • Soloy
  • Sabanitas
  • Hato Julí

Comarca Emberá Wounaan

  • Lajas Blancas

Comarca Madugandí

  • Mandugandí

Viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agroindistribuidora de Chichica
  • El Piro, distrito de Ñürum

Comarca Emberá Wounaan

  • Puerto Indio

Comarca Naso Tjer Di

  • Bonyic

Panamá Oeste

  • Cancha techada de la barriada Panamá, en Veraguas, Arraiján

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Maje Emberá Drúa

  • Majé Emberá

¿Qué incluyen las cajas navideñas del IMA?

El IMA informó que las tradicionales cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluyen:

  • 1 jamón picnic
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • 1 lata de piña en rodajas o aceite
  • 5 libras de arroz
  • 1 libra de azúcar

La institución reafirmó que mantiene este cronograma para apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a alimentos tradicionales a precios solidarios.

