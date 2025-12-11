Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 10:36

MEF abre subasta de dos barras de oro de 24K: inscripciones hasta el 16 de diciembre 2025

El MEF anuncia la subasta pública de dos barras de oro de 24K y 2,686 gramos, valoradas en $273,456.94. Inscripciones abiertas hasta el 16 de diciembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura pública del acto de subasta No. 2025-0-16-0-08-SB-020656, mediante el cual se ofertarán dos barras de oro con un peso total de 2,686 gramos, una pureza de 99.9% y 24 quilates.

El valor de referencia de la subasta fue fijado en $273,456.94.

Fechas clave de la subasta por el MEF

  • Cierre de inscripción: martes 16 de diciembre de 2025
  • Subasta pública: viernes 19 de diciembre de 2025

El MEF informó que los interesados deberán completar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido para poder participar en la subasta, la cual se realizará conforme a los procedimientos regulados para actos públicos del Estado.

Esta iniciativa forma parte de las actividades de gestión y disposición de bienes que administra el ministerio, garantizando transparencia y acceso igualitario a los participantes. Las bases del acto están disponibles en el portal oficial del MEF.

