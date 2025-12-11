CSS inicia contratación de nuevos enfermeros: conozca el día, la hora y los lugares

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció el inicio del proceso de contratación de enfermeras y enfermeros para distintos hospitales del país. Como parte de este proceso, este lunes 15 de diciembre se aplicarán pruebas de conocimientos básicos.

Para los aspirantes del Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, las pruebas se llevarán a cabo en el auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en Calidonia.

En las provincias centrales, las evaluaciones se realizarán en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce. En Chiriquí, los interesados deberán presentarse en el Hospital Dr. Rafael Hernández; y en Bocas del Toro, en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

Las pruebas se aplicarán a las 8:00 a.m. en todos los lugares mencionados.

Requisitos para la contratación de enfermeras de la CSS

La CSS recuerda a los aspirantes que deben presentar su cédula de identidad personal, una copia del diploma de Enfermería, así como bolígrafo, lápiz, borrador y una calculadora que no sea la del teléfono celular.