Atención Jubilados y pensionados: CSS publica fechas de la segunda quincena de diciembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados , tanto para quienes reciben su dinero mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques en los centros de pago habilitados en todo el país.

Fechas oficiales de pago – Diciembre 2025

Acreditación Bancaria (ACH)

Viernes, 19 de diciembre

Cobro mediante cheques

Lunes, 22 de diciembre

Bonos adicionales a jubilados y pensionados en diciembre

Jubilados y pensionados TReporta

La entidad también recordó que en este periodo se incluirán los desembolsos del bono permanente y el bono navideño, destinados a reforzar la capacidad de compra de los adultos mayores en el mes de mayor actividad económica del año.

Bono permanente

Monto: B/. 40.00

Bono navideño

B/. 60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados

para aproximadamente 320,403 pensionados B/. 100.00 para 59,924 pensionados

Compromiso con los adultos mayores

La CSS destacó que este triple desembolso busca apoyar el bienestar económico de los jubilados y pensionados, garantizando recursos adicionales para afrontar los gastos propios de la temporada navideña.