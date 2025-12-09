Atención Jubilados y pensionados: CSS publica fechas de la segunda quincena de diciembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben su dinero mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques en los centros de pago habilitados en todo el país.
Fechas oficiales de pago – Diciembre 2025
Acreditación Bancaria (ACH)
- Viernes, 19 de diciembre
Cobro mediante cheques
- Lunes, 22 de diciembre
Bonos adicionales a jubilados y pensionados en diciembre
La entidad también recordó que en este periodo se incluirán los desembolsos del bono permanente y el bono navideño, destinados a reforzar la capacidad de compra de los adultos mayores en el mes de mayor actividad económica del año.
Bono permanente
-
Monto: B/. 40.00
Bono navideño
- B/. 60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados
- B/. 100.00 para 59,924 pensionados
Compromiso con los adultos mayores
La CSS destacó que este triple desembolso busca apoyar el bienestar económico de los jubilados y pensionados, garantizando recursos adicionales para afrontar los gastos propios de la temporada navideña.