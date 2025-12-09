Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 11:19

Atención Jubilados y pensionados: CSS publica fechas de la segunda quincena de diciembre 2025

La CSS anunció el calendario de pago de la segunda quincena de diciembre 2025 para jubilados y pensionados, incluyendo acreditación ACH y cheque

Jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados

Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben su dinero mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques en los centros de pago habilitados en todo el país.

Fechas oficiales de pago – Diciembre 2025

Acreditación Bancaria (ACH)

  • Viernes, 19 de diciembre

Cobro mediante cheques

  • Lunes, 22 de diciembre

Bonos adicionales a jubilados y pensionados en diciembre

Jubilados y pensionados

La entidad también recordó que en este periodo se incluirán los desembolsos del bono permanente y el bono navideño, destinados a reforzar la capacidad de compra de los adultos mayores en el mes de mayor actividad económica del año.

Bono permanente

  • Monto: B/. 40.00

Bono navideño

  • B/. 60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados
  • B/. 100.00 para 59,924 pensionados

Compromiso con los adultos mayores

La CSS destacó que este triple desembolso busca apoyar el bienestar económico de los jubilados y pensionados, garantizando recursos adicionales para afrontar los gastos propios de la temporada navideña.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados: ¿Cuándo pagan el bono navideño y permanente?

Las fechas de pago para jubilados y pensionados de diciembre están en marcha

Jubilados y pensionados: El viernes 5 de diciembre inicia el primer pago por la CSS

Recomendadas

Más Noticias