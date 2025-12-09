Días libres en Panamá 2026: descubre el calendario de feriados en enero y febrero

Panamá está por cerrar el 2025 con dos días libres adicionales: sábado 20 y jueves 25 de diciembre, fechas que forman parte del calendario de fin de año. Con el cierre del año, muchos panameños ya comienzan a planificar viajes, trámites y descanso, por lo que surge la pregunta: ¿Cuándo inician los primeros feriados del 2026?

El calendario oficial de días libres y no laborables en Panamá para el 2026 incluye celebraciones patrias, días conmemorativos, fiestas de Carnaval y feriados de fin de año. Como es tradición, el primer día libre del año será el 1 de enero, correspondiente al Año Nuevo.

Además, el 2026 contará con un día puente, y tal como indica el Código de Trabajo, cuando un feriado coincide con domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes siguiente.

A continuación, presentamos los feriados confirmados para enero y febrero de 2026:

Unplash

Calendario de días feriados en Panamá 2026

Enero

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 9 de enero: Día de los Mártires

Febrero

17 de febrero: Martes de Carnaval

Estos serán los primeros días libres del 2026, un año que también incluirá celebraciones patrias como el 3, 4 y 5 de noviembre, así como los feriados de diciembre y las festividades religiosas tradicionales.