Vacaciones escolares 2025: MEDUCA confirma último día de clases a nivel nacional

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) confirmó que las vacaciones escolares de fin de año 2025 se desarrollarán según lo establecido en el calendario académico vigente. De acuerdo con la institución, el último día de clases del tercer trimestre será el viernes 19 de diciembre de 2025, una vez completadas las 13 semanas de actividades programadas.

Tras el cierre académico, las vacaciones de verano para estudiantes y docentes iniciarán el lunes 22 de diciembre, abriendo el periodo de descanso más esperado del año por miles de familias en todo el país.

Fechas oficiales de cierres por MEDUCA: Balance, clausuras y graduaciones

Sin clases - MEDUCA.jpg Archivo

El MEDUCA informó además que el periodo destinado para actividades de balance, clausuras y graduaciones se llevará a cabo del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025, fechas en las que los centros educativos realizarán actos de cierre y entrega de documentos finales.

Con estas fechas confirmadas, las comunidades escolares pueden organizar con anticipación las actividades de fin de año y prepararse para el proceso de transición hacia el calendario educativo 2026.